La tierna foto de Pampita en la ecografía por los seis meses de embarazo

Desde que Pampita anunció su embarazo con Roberto García Moritán, no deja de compartir el día a día del crecimiento de su panza y como lo va llevando en este momento tan particular que atraviesa el mundo con la pandemia de coronavirus.



La modelo y conductora se prepara para el debut como jugador en La Academia, pero también sigue muy emocionada con sus controles. En este caso fue su marido, Roberto García Moritán, el que compartió las imágenes de una nueva ecografía que realizaron en los últimos días.



En la foto se puede ver a Carolina recostada sobre una camilla, su panza gigante al aire y al médico realizando el control. El posteo fue acompañado por el texto: "6M" y los hashtags: "#amor" y "#familia".



Rápidamente, la publicación se llenó de "me gustas" y cientos de cálidos comentarios para el matrimonio, que ya está a apenas tres meses de agrandar la familia que formaron. Hasta la modelo reveló detalles de como será la llegada de la pequeña a la familia. Es que Carolina no solo anticipó que ya tiene preparada la ropa que usará la bebé, sino que también contó que heredará la ropa que usaron sus hermanos mayores.