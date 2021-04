A pura sonrisa y con "look casual", Jennifer López posó feliz tras su separación

Jenifer López se robó todas las miradas al mostrarse muy feliz en una serie de fotos, en la que luce un look casual y súper fashion.Ahora, mediante su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes que alegró a sus seguidores ya que se trata de la primera publicación tras anunciar su separación. Se trata de fotos en las que se la ve sonriendo y tomando una café, en una taza que lleva su inicial en dorado.Se la puede observar con su cabello rubio y un look totalmente blanco. Se trata de una camisa amplia y clásica con jean con roturas a la altura de las rodillas. Mientras, la artista se encuentra sentada en un escalón y no duda en sonreír frente a la cámara.Claro que no se trata de una publicación común, siendo que es la primera tras el anunció del que mucho no se sorprendieron. Resulta que hace un mes, Jennifer López y Alex Rodriguez cancelaron su boda, pero no se habló de separación, hasta hace pocos días.Mediante un comunicado, la pareja dio la noticia de la ruptura: "Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, solo queremos añadir nuestro agradecimiento a todos los que nos han enviado palabras amables y de apoyo".Recordemos que en diversas ocasiones en todo su noviazgo se habló de infidelidades por parte Alex Rodriguez, sin embargo, Jennifer López se mostraba muy feliz. Ahora, no dieron detalles a la causa de esta separación.