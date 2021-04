Graciela Alfano: “Me vacuné en mi país. Rápido, indoloro y seguro”

En medio de la llegada de la segunda ola de coronavirus que afecta al país, pero siempre respetando su turno, Graciela Alfano comunicó en sus redes sociales que finalmente recibió la tan ansiada primera dosis: “Me vacuné en mi país. Rápido, indoloro y seguro. Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad ¡Vacunate, un paso más cerca!”, escribió.Justo después de anunciar esta gran noticia, la ex vedette se dedicó a retwittear los mensajes de aliento de sus seguidores. “Genia, Grace”, “Del lado Grace de la vida”, “Me encanta que los famosos cuenten su experiencia y se sumen a hablar positivamente de las vacunas ¡Diosa!”, fueron algunos de los mensajes que compartió.Por otra parte, en diálogo con el programa de Marcela Coronel en Mucha Radio, Alfano lanzó una filosa crítica contra Susana Giménez, de quien se supo que está esperando su primera dosis en Uruguay. “Yo no quiero pegarle a nadie, porque si no me estoy traicionando a mi misma. Si Susana considera que eso es lo que debe hacer es su decisión, y deberá afrontar las consecuencias. Me refiero a mí, y el que le quepa, curiosamente, se puso el sayo. Creo que borró que estaba muy cómoda allá, bueno, le deseamos lo mejor. Me causa gracia, no me estoy burlando de ella, sinceramente me da risa, no entiendo cuál sería la diferencia entre vacunarse acá o allá. Las vacunas son iguales. Tienen la misma efectividad, si hubiese estado acá ya la habrían vacunado según su franja etaria”, señaló.