Catherine Fulop se refirió a los rumores de infidelidad de Paulo Dybala

A principios de abril, Ángel de Brito en “Los Ángeles de La Mañana” hizo una entrevista con Oriana Sabatini y le preguntó por su relación con Paulo Dybala y qué opinaba de la supuesta infidelidad del futbolista con una joven. La cantante declaró: "Nada, no pasó nada. A la gente le encanta hablar y me molesta que hablen. No me gusta que se metan en mis relaciones".



Este tema fue tendencia en Twitter y fue su madre, Catherine Fulop, quien contó también en LAM qué le dijo a su hija en aquel momento: "Yo en realidad trato de mantener la calma, ni siquiera trato de averiguarlo y preguntarle a ella, “mirá gorda, es verdad, es mentira”. No le digo nada", comenzó su relato. "Más bien cuando salieron esos rumores, yo vi que ella era tendencia y la verdad que le iba a preguntar. Le pongo “Ori” en el chat y me dice “¿Qué pasa mamá? No me gusta cuando me pones Ori”. Ya ella sospechaba, “mi mamá de curiosa me va a venir a preguntar esta pelotu. . . z”", agregó la actriz.



"Le dije que le quería preguntar, pero después no le pregunté nada, porque claro, por más que no sea verdad, la debe poner de mal humor", manifestó Catherine.



"Oriana habla un montón con su papá, tienen una relación igual con la Titi. Eran mis hijas cuando eran pequeñas, ahora que son grandes son hijas del papá", sentenció.

Fuente: Pronto