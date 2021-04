Vicky Xipolitakis apuntó contra “la justicia de los millonarios”

Vicky Xipolitakis compartió un video en Twitter, en donde ella misma se ocupó de enviarle un contundente mensaje al poder judicial argentino y a todas las mujeres que padecen violencia de género. “Hoy peleo por mí y por todas ustedes”, afirmó la exintegrante de MasterChef Celebrity (Telefe), días después de que se conozca que Javier Naselli, su exmarido, sólo deberá hacer un curso y pagar una multa, producto de la denuncia por lesiones que inició la actriz.“Zafa de ir a juicio la expareja de Vicky Xipolitakis. Pedían que vaya a juicio por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género. La jueza Larroca otorgó una probation al acusado”, explicó en su momento el periodista Mauro Szeta sobre el caso. Y después agregó: “Deberá pagar 300 mil pesos y hacer un curso sobre violencia de género. Una precisión: él pagará solo 10.000 pesos como donación para evitar las tareas comunitarias”.En este contexto, la modelo subió una filmación a la red social del pajarito y realizó un duro descargo, en el cual aseguró no parará hasta conseguir justicia.

“Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género”, comenzó presentándose. Y al instante continuó: “Hoy les quiero contar que el poder judicial, porque justicia nunca hubo con nosotros y no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo”.Con absoluta seriedad, la actriz señaló que su batalla es también en nombre de todas aquellas que padecen violencia a manos de un hombre, a quienes llamó “víctimas de este sistema patriarcal, machista y corrupto”.“La justicia de los millonarios, ésa es la que hoy estoy viviendo yo”, determinó con firmeza. Y añadió: “No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas”. Por último, la madre de Salvador Uriel Naselli les agradeció a todas las personas que expresaron su apoyo y que la acompañaron (y acompañan) en este áspero camino.No es la primera vez que la mediática se dirige a los funcionarios públicos que entienden en su causa. En ese sentido, el pasado febrero Vicky le presentó una carta a la jueza que es competente en su divorcio. Allí le manifestó que producto de esta situación sus ovarios no están funcionando bien y que es posible que no pueda volver a tener hijos. Apeló a “su corazón” y le remarcó que su ex no sólo incumple con la cuota alimentaria, sino además, no tiene vínculo con el pequeño porque no lo ve. “Soy una mamá desesperada y preocupada por un padre enfermo mentalmente”.Si sufrís o conocés a alguien que es víctima de violencia de género, comunicate con el 144. Es una línea telefónica gratuita que funciona durante las 24 hs. de los 365 días del año en la República Argentina.