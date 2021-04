Lejos de la actuación, el llamativo nuevo oficio de Federico Amador

Hace muchos años que Federico Amador está involucrado con el cuidado del medioambiente y la preservación de la flora y la fauna loca. Y a principios de 2020 inauguró el Serpentario Educativo de Tigre, un lugar que se dedica al rescate y la recuperación de la fauna local y puede ser visitado por grandes y chicos. La llegada de este proyecto tan ansiado por la actual pareja de Florencia Bertotti coincidió con la irrupción de la pandemia del coronavirus y, ante las limitaciones para trabajar que tuvieron lo artistas, el actor terminó alejándose de su trabajo como galán y abocándose de lleno a los animales.Recientemente, Federico sorprendió a sus seguidores al mostrar su nueva faceta como kinesiólogo de tortugas terrestres y habló sobre los cuidados que requiere la especie. "Ejercitación y dedicación para modificar posturas. Si vamos a adquirir una mascota, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si es legal. Segundo, saber cuánto va a vivir y preguntarnos (a conciencia) si vamos a ser constantes y capaces de brindarle la atención y el bienestar que merece... Tercero, informarnos bien acerca de sus cuidados, su alimentación, sus necesidades. Adquirir una mascota es una responsabilidad. Les recuerdo: no compren tortugas de tierra, no es legal su comercialización. Si ya tenés una dale amor y cuidala como se merece", explicó.Y esta nueva vida, Amador cuenta con el apoyo total de Bertotti y de la familia ensamblada que formaron hace más de diez años con Romeo -el hijo de ella junto a Guido Kazcka- y Vito y Ciro, los nenes de él, fruto de un matrimonio anterior. "Rodeado de Naturaleza. Sus olores, su silencio, sus ruidos, sus habitantes, minu?sculos algunos y grandes y ruidosos otros, plantas, hongos, insectos, aves, reptiles, algu?n mami?fero, todos y cada uno indispensables en este juego, todos piezas fundamentales! Cuando puedas ace?rcate al verde, algo le pasa al cuerpo, a la mente, por ma?s que no te des cuenta y creas que sos un bicho de ciudad, esta? en nuestros genes, la reconocemos, nos sentimos en casa... ¡Volvamos a la naturaleza!", manifestó el actor, con una imagen desde el Delta del Tigre. Sus últimos trabajos en televisión fueron "Amar después de amar" (2017) y "Campanas en la noche" (2019), como actor; y también condujo "Hacia lo salvaje", en Telefe.