¿Una bikini que dejó ver de más?: modelo posó con un traje de baño al límite

Rocío Guirao Díaz está viviendo en Miami y disfruta de las playas de la ciudad de Estados Unidos junto a su familia. El fin de semana la modelo posó con una llamativa bikini que dejó ver partes de su piel y sorprendió a sus seguidores por el particular diseño de traje de baño que eligió.La modelo posó con una remera negra y la parte inferior de una bikini del mismo color. Justamente lo que llamó la atención fue el modelo cruzado del traje de baño, que dejó ver la mitad de su piel y el resto lo cubrió la tela. Con dos sensuales fotos lució su outfit, mientras se agitaban por el viento las palmeras del paisaje playero.Paula Chaves fue una de las primeras en comentar el posteo y expresó con ironía: “Ah, tranquila”; mientras que otros usuarios focalizaron en que solo a ella le puede quedar bien esa bikini. La modelo se tomó con humor los comentarios, incluso los más subidos de tono, y optó por cambiar de tema en su próximo posteo.Muchos usuarios dudaron y se preguntaron si la parte de abajo de la malla tenía una tela color piel o era efectivamente parte de la piel de Guirao Díaz al descubierto. Lo cierto es que el osado diseño de la bikini fue hecho por una marca de Miami que la modelo suele lucir, y apuesta a la sensualidad en sus lanzamientos.“¡Pasaba a saludarlos y desearles buen domingo! Por acá un poquito desaparecida, acomodando, ordenando, y poniéndole amor al nuevo hogar, quizás hoy me tome un ratito para ir a meter los pies en el mar y resetearme”, reveló en otra publicación donde también posó en traje de baño. Además reveló que ya pasó por nueve mudanzas a lo largo de su vida, y que se siente “toda una experta” para armar las cajas y definir qué llevar y qué no.