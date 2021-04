Entrerriano pasó de ser playero de estación de servicios a modelo internacional

Brian Klocker nació en la capital entrerriana y llevó siempre una vida normal. Con 24 años y trabajando en una estación de servicios, decidió conocer el mar junto a su mejor amigo. En 2016 llegaron a Tulum, como forma de aventura, pero no terminó siendo rentable, entonces se mudó al D.F (México), publicó. “Ahí conocí a unos argentinos que tenían una agencia de modelos y me hicieron la propuesta. Mi experiencia era nula porque nunca lo había hecho ni tampoco se me hubiese cruzado por la cabeza, pero así empecé”, contó.Al mes hizo su primer comercial de televisión, que le dio la convicción y ganas de seguir en el rubro. “Me decían que tenía la estatura y el porte, pero yo pensaba que nada que ver. Sin embargo, me ayudaron un montón y tuve que cambiar muchas cosas. Ahora llevo una vida muy estructurada en cuanto a la alimentación, entrenamiento y cuidado personal”, aseguró.La agencia se llama Prototyp3 y lleva casi 20 años en la industria mexicana-estadounidense. “Ellos te pasan los castings según lo que se está buscando y vos audicionás. He trabajado para marcas como Adidas, Nike, Innova Sport, Starbucks, Sprite y una gaseosa muy conocida acá llamada Manzanita, que es de Coca Cola, entre otras empresas”, relató el entrerriano.