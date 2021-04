Derrochó sensualidad y confesó: “Lo natural me puede”

“El campito me puede, lo natural me puede, los atardeceres me pueden, andar en patas y en el pasto me pueden. Quedarme horas mirando las estrellas, me puede. La luna, el mar, me pueden y me mueven, los cerros también, obvio. La naturaleza entera me puede. A vos que cosas te pueden/ mueven”, escribió Sofía Jujuy Jiménez junto a una serie de fotografías en las que derrocha sensualidad.La morocha, dueña de una sonrisa sensual y gigante se divierte modelando. La influencer había sido noticia recientemente por la pelea con Horacio Cabak y asegurar que no volvería a trabajar con él. “No saben lo que temblé ese día” explicó, haciendo referencia a lo sucedido en Informados de todo, el programa de América que co-condujo con el ex modelo durante el verano.Confirmada para ser participante de La Academia de Showmatch, la modelo dijo que este año sus intenciones son de “ir al hueso”. La modelo regresará a la pista de la mano de Nacho Saraceni como pareja en este nuevo formato del programa para demostrar todas sus dotes artísticas.Luego de su papel como conductora, la joven reaparecerá en el certamen de Marcelo Tinelli con el nuevo formato tras casi un año y medio fuera del aire; donde deberá enfrenarse a reconocidas figuras como: Karina La Princesita, Flor Vigna, Charlotte Caniggia, Ángela Leiva, Tucu López, Mar Tarrés, Mariana Genesio Peña, Ulises Bueno y Rocío Pardo, Gloria Carrá, Pachu Peña, Flor Jazmín Peña , Julieta Puente, entre otros.