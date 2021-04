Inscriben al Concurso de “Relato Entrerriano”: se pueden presentar hasta junio

Los relatos

Plazos y premios

Permanece abierta la convocatoria a un Concurso de Relato Entrerriano, que lanzó la Cooperativa “El Miércoles” de Comunicación y Cultura de Concepción del Uruguay con motivo de la celebración de los 20 años de su inicio como proyecto autogestivo, acontecidos el pasado año. El objetivo es promover, difundir y premiar la creación de artistas oriundos y residentes legales de la provincia de Entre Ríos.El concurso está dirigido a todas las personas mayores de 16 años nacidas en suelo entrerriano, residan donde residan, y residentes legales de la provincia, sin importar su lugar de origen. De esta manera, se busca difundir el trabajo de jóvenes artistas de la región o de realizadores hasta ahora no difundidos, y mostrar que el género narrativo tiene valiosos cultores en Entre Ríos.La temática es libre, pero en el marco de ciertos valores que caracterizan a la Cooperativa y se vinculan con los desafíos que afronta la humanidad en los tiempos que vivimos: ambiente, igualdad entre géneros, inclusión y respeto a la diversidad en todas sus formas, tecnología al servicio de las personas y no a la inversa.Un rasgo distintivo de esta convocatoria es que los relatos pueden estar acompañados de ilustraciones originales, realizadas por el autor del texto o en autorías colectivas, a fin de estimular la creación y el diálogo entre las artes gráficas y las narrativas.Las narraciones participantes no podrán exceder las 10 páginas de texto en tipografía Arial o Times New Roman con tamaño 12 e interlineado 1,5. Si los participantes lo desean, los relatos podrán estar acompañados por un mínimo de dos ilustraciones originales.La presencia de ilustraciones en las obras concursantes no es un requisito excluyente y no será valorada en forma especial por jurado. En todos los casos las ilustraciones serán de técnica libre, y podrán ser a todo color.En caso de resultar premiados uno o más relatos sin ilustraciones, un equipo especialmente conformado por integrantes la Cooperativa El Miércoles junto a artistas invitados realizarán las ilustraciones que acompañaran a las obras.La temática de los relatos es libre, aunque se propone que los participantes aborden en ellos alguna de las cuestiones sugeridas en la siguiente propuesta: “Las revoluciones que atraviesan a la humanidad en el siglo XXI: ambiente, feminismo, inclusión, tecnología”.Las obras ganadoras serán reunidas en un volumen a todo color que será editado por las Ediciones Cooperativas de El Miércoles en 2021. La obra que reciba el primer premio será beneficiada con el monto en efectivo de 15.000 pesos y su publicación, mientras que el segundo y el tercer premio serán solo de publicación.Los trabajos deberán enviarse por e-mail a concursodemiercoles@gmail.com en formato PDF y se recibirán hasta el 10 de junio de 2021. Los premios se anunciarán el 10 de agosto de 2021. Las bases completas están disponibles en el sitio El Miércoles Digital (https://www.elmiercolesdigital.com.ar/concurso-20-aniversario).El jurado estará integrado por reconocidos escritores y artistas gráficos de Entre Ríos o relacionados con la provincia, y dos miembros del jurado serán integrantes de la Cooperativa El Miércoles.El Concurso cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y con el auspicio de la Cooperativa Río Uruguay Seguros.