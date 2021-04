El descargo de Natalie Weber: “Me dicen cheta, hueca, rica, estúpida y macrista”

Natalie Weber se hartó y decidió ponerle un freno a todos los haters que la insultan a través de la pantalla de un celular o de una computadora. Agotada de recibir comentarios negativos, en los cuales la tildan de tonta o de superficial, la pareja de Mauro Zárate lanzó un contundente descargo.



“En respuesta a todos los que agreden diciéndome cheta, hueca, rica, estúpida y macrista, especialmente este último es el que más risa me da. Les cuento que soy apolítica”, comenzó contestando con los tapones de punta la mamá de Mía y Rocco Zárate.



Luego, Natalie continuó con una reflexión. “Tengo en claro que, lamentablemente, no todos tenemos las mismas posibilidades. Pero no hablo desde mi situación, yo opino sobre lo que veo”, afirmó.



En ese sentido, cabe señalar que la modelo se había expresado a favor de las clases presenciales y de la resolución de la Justicia porteña que ordenó la apertura de las escuelas en plena segunda ola de pandemia. Sobre aquello, la joven explicó más allá de su línea de pensamiento sería bueno que quienes no comparten su punto de vista pudieran aceptarla o, al menos, no insultarla.



“Podés estar de acuerdo o no, yo respeto tu opinión”, apuntó la panelista de Pampita online (Net TV). Y después interpeló: “¿vos podés respetar la mía? ¿Dónde está la democracia de la que siempre hablan? ¿O es solo para las cosas que a ustedes les conviene?”.

Fuente: Exitoína