El acuerdo de Nicole Neumann y Fabián Cubero para preservar a sus hijas

Luego de casi cuatro años de peleas mediáticas, Nicole Neumann y Fabián Cubero se pusieron de acuerdo para dejar de exponer sus diferencias en los medios con el objetivo de preservar a las tres hijas que tienen en común, Indiana, Allegra y Sienna. Y según contó Cinthia Fernández en "Los ángeles de la mañana", en los últimos días estuvieron juntos por un problema de salud de una de las nenas.



“Se encontraron Cubero y Nicole. Se hicieron el test de Covid-19 porque una de las hijas tenía una intervención en la clínica Las Lomas de San Isidro. Afortunadamente estamos viendo que ellos están en un momento de paz. Lo que hay es un blindaje mediático que propuso un nuevo abogado, que lo sumó a la causa”, reveló la panelista. Y detalló: “Hubo un acuerdo voluntario de paz y ninguna de las partes se opuso. Esto se ve reflejado en esta acción. Muchos me mandaron fotos de ellos dos en la clínica porque la chiquita se tenía que operar de un quiste que tenía en el ojito y en la espalda. Fueron los dos papás”.



Además, contó que durante la cirugía una de las nenas quedó al cuidado de Mica Viciconte, la actual pareja de "Poroto", con quien Nicole nunca tuvo buena relación. De hecho, una de los últimos encontronazos que tuvo con su exmarido se desató un día que el exfutbolista estaba a cargo de sus tres hijas , pero decidió dejarlas al cuidado de una amiga de su novia, para acompañar a Mica en una gala de "Cantando 2020".



"Hasta donde yo sé, mis hijas estaban con él. Les corresponde estar con él esta semana", disparó Neumann al día siguiente en "Nosotros a la mañana". Y explicó que a raíz de la pandemia y los protocolos para evitar contagios de coronavirus, las menores no podían estar en el programa que conducían Ángel De Brito y Laurita Fernández, razón por la que debieron quedarse en el departamento en el que conviven Cubero y Viciconte. "Claramente había un adulto con ellas, pero me hubiera quedado más tranquila si hubieran estado conmigo", señaló Nicole, sin dar nombre de la persona a cargo de sus hijas.



Según pudo saber Noticias Argentinas, a Neumann tiene con la ex "Combate", no le agradó en absoluto que sus hijas se quedaran con "una extraña". La furia de la modelo y conductora se hizo conocer en su círculo íntimo al punto tal que dijo: "No entiendo cómo puede irse a pelot… ear gratis, porque encima no le pagan, teniendo a sus hijas en la casa".