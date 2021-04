Lucho Quiñones cantó en el ElonceTV: artista referente del folklore norteño

Video: Lucho Quiñones y José Luis Ríos en vivo por Elonce TV.

“Lucho” Quiñones, reconocido artista cantó en vivo poren compañía de José Luis Ríos en guitarra. El músico, nació en Paraná, pero hace más de 20 que vive en San Benito y es referente del folklore norteño en nuestra región.“Desde chico comencé como percusionista, y el hombre con el que arranqué a tocar era de Santiago del Estero siempre hicimos música del noroeste. De grande seguí con este género que me encanta”, expresó ael artista.Sobre su cancionero, comentó que “me gusta hacer muchas canciones viejas, revivir temas que se han perdido un poco. También incorporé temas propios”. “La cuarentena me ayudó a escribir y componer”.Si bien el artista interpreta canciones del folklore norteño, tiene mucha influencia del rock. “Siempre me gustó, también fui bailarín, pero me quedé con este género”.