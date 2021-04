Mirtha Legrand salió al aire con Juana Viale y reveló por qué está “muy triste”

Mirtha Legrand llamó a Juana Viale este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand por primera vez desde que empezó el ciclo de este año. “Hola abuelita, estás llamando al programa de Juana”, bromeó Juana apenas le anunciaron que tenía a la diva en línea.



¿No hay ningún concurso ahí?”, preguntó Mirtha con humor. “Bien querida, te quería saludar, quiero decirte lo mucho que te quiero”, arrancó.



“Estoy muy bien, ya me puse la segunda vacuna, así que estoy más tranquila. Todo duró 15 minutos, porque te ponen la vacuna y después te hacen descansar un ratito, a ver cómo reaccionas, pero todo fantástico”, comentó la diva.



“Me vacunaron en el mismo lugar que la otra vez, en el Centro Islámico, donde está la mezquita. Todo fantástico, todos tan amables, tan bien, muy organizado, pero no conmigo, con todo el mundo”, agregó la diva.



“¿Y cómo te sentís ahora?”, indagó Juana.

“Muy bien, hasta ahora no tuve ningún síntoma, nada”, afirmó La Chiqui, quien reconoció que haber recibido la segunda dosis le daba cierta tranquilidad.



“Seguro, sí, pero yo sigo igual con todo eh, nada de abrazos, ni besos, y el barbijo, las ventanas abiertas si viene gente”, se sinceró Mirtha.



“Lo único que estoy muy triste porque se murió Lía, mi peinadora de 40 años Juanita, más de 40 años que me peinaba, Lía Sánchez, hoy saqué un avisito en el diario. En fin, la vida es así, te da y te quita”, concluyó Mirtha.



Mirtha pudo finalmente recibir la segunda dosis de la vacuna contra el covid, lo que compartió en las redes sociales, donde se mostró muy feliz por haber completado el proceso de vacunación.

Fuente: Noticias Argentinas