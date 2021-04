Misa gratis: la banda del Indio Solari liberó su show en YouTube

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña a Carlos "El Indio" Solari, liberó desde las 23.40 en su canal oficial de YouTube el show "A los pájaros", tras inconvenientes con la plataforma Ticketek, que iba a transmitir este concierto por streaming.Anunciado para las 21 horas, el concierto que el grupo ofreció en un escenario montado en la localidad bonaerense de Villa Epecuén no había podido ser visto hasta pasadas las 23 por problemas para el ingreso a la plataforma.Ante las quejas del público que había pagado un ticket para obtener un código de acceso, el guitarrista del grupo Gaspar Benegas anticipó en su página de Twitter que el show se vería sí o sí esta noche y que sería liberado por YouTube si no se solucionaba el inconveniente.Pasadas las 23.30, finalmente el grupo anunció en su página de Facebook: "Amig@s vía ticketek el show es imposible. Respetando la tradición de la que somos parte, el show será hoy a través del canal de YouTube de @LosFundamentalistasOk. Agradecemos todo su apoyo frente a esta complicada situación que nos ocurrió. Pero hoy hay show. A partir de las 23.40 comienza en YouTube. Gracias a todos por el apoyo".Y añade: "En el día de mañana vamos a dar más explicaciones de lo ocurrido. Hoy a disfrutar de esta fiesta y de este esfuerzo de los dos lados de la pantalla".El concierto fue grabado días atrás y lo recaudado será destinado para los afectados por los incendios ocurridos este verano en la Patagonia.En tanto, la empresa Ticketek aún no dio precisiones cómo resarcirá a quienes pagaron entrada para ver el concierto.

El Indio Solari, de 72 años, padece desde hace cinco años el mal de Parkinson. Su presentación en el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se dio a través de pantallas gigantes. Se estima que estaba en Luzbola, el estudio de grabación que tiene en su casa de Parque Leloir.