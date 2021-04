El Dipy: “Prefiero ser un pobre honesto y no un rico miserable”

“ Vos pensás que soy de un lado que no soy. Yo no soy de nadie. Mi primera intervención en la política fue en Intratables sacudiendo a Mauricio Macri”, advirtió El Dipy en el comienzo de la entrevista que le realizaron en "TV Nostra". En un mano a mano con Jorge Rial, el cantante de cumbia no tuvo problema en responder las picantes preguntas del conductorLo que hablo yo, lo hablo yo. Una vez me dijiste lumpen de derecha. No soy de nadie. Me has tirado un montón de veces, suave, y nunca te contesté. Porque cuando yo estaba en la lona fuiste el primero en decirme que le tuiteara a Marcelo Tinelli para entrar al Bailando. Por eso te respeto. Aunque estoy lejísimo de cómo pensás”, manifestó el músico que suele generar controversia con los mensajes que comparte en Twitter.“Cuando te dije lumpen era porque había cierto uso...”, le respondió Jorge Rial. A tono con la charla, el artista reflexionó sobre su vínculo con la política: “En las redes te agarran para el lado que tirás el comentario. En la puerta de Canal 9 me ofrecieron plata y ser concejal de La Matanza. Vi la plata en la mochila. Eran 300 mil dólares. Prefiero ser un pobre honesto y no un rico miserable. Puedo ir a la plaza con mi hijo y dormir tranquilo. Cuando te pagan, te dan órdenes”. (Fuente: Diario Show)