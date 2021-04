Pampita lució su pancita y contó qué decisiones "desvelan sus días"

En cada situación que atraviesa en su vida, Pampita demuestra que siempre sabe qué estilo y tipo de prenda elegir para volver a enamorar a sus fanáticos, los cuales la siguen desde hace muchos años.Sin dudas, la modelo Pampita es una de las referentes de la moda y de la maternidad. Por eso, en cada uno de sus programas la morocha comparte tips y cuenta cómo está atravesando la dulce espera de su hija.En la última emisión de su programa, Pampita apareció con un vestido corto en color vino y ultra ajustado."Estoy conociendo muchos doctores porque me tomé mi tiempo para saber quién va a ser el que va a estar ahí. Hoy veo al último de todos y tengo que tomar una decisión", comenzó contando Pampita al comenzar su programa.Sobre algunos malestares que tuvo, la modelo despejó varias dudas: "La semana pasada no sé qué me pasó. Volví como un retroceso dos tres días, pero no era nada grave. Vi unos portales que decían `tuvo que hacer reposo, la está pasando mal`. No, estoy embarazada, es normal".Por otro lado, Pampita contó que ahora la cebolla le da asco, aunque antes era su preferida: "La cebolla me encanta. Me encanta todo lo que tenga cebolla, la tarta me fascina", contó Pampita, que ahora no puede comer nada que tenga esa verdura.