“Volantazo”: Diego Poggi contó la verdad sobre su renuncia a TN

Diego Poggi contó el verdadero motivo por el que se fue de TN hace algunos días con una inesperada renuncia que provocó rumores de pelea con el gerente de noticias de Artear, Ricardo Rapa Rapanelli.

El periodista utilizó las stories de su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores, y su ausencia en la televisión fue denominador común en muchas de las consultas que le hicieron.“¿Por qué no estás más en TN?”, indagaron el presentador de televisión y radio, que sin muchas vueltas respondió: “No sé. Poca guita, me estaba aburriendo y a veces uno tiene que pegar el volantazo”.Luego de explicar que continúa conduciendo de 17 a 20 horas en 107.9 FM Radio Berlín, Poggi indicó que no se encuentra en la búsqueda de un nuevo trabajo que lo lleve otra vez a estar en la pantalla.“Si me quieren llamar, bienvenido sea igualmente, claro. Yo escucho a todo el mundo, por favor, un placer”, aclaró el periodista e influencer en la red social donde es seguido por más de trescientos mil usuarios.Diego Poggi continuó respondiendo preguntas de sus seguidores con respecto a sus inicios en el medio en Radio Panda, emisora que casualmente se encontraba en el mismo dial que Berlín, y fue consultado sobre si le gustaría ser parte de Bendita, el programa de Beto Casella en El Nueve.“Me encanta Bendita. Es uno de los dos programas que miro. Veo Bendita y el programa de Jey Mammón”, declaró el exconductor de Todo Noticias, haciendo referencia a Los Mammones, el late night de América TV.“Pero no, prefiero mirarlo desde mi casa. No sé si estaría ahí en el panel opinando de la gente y todo eso”, agregó el presentador que trabajaba en TN de 6 a 10 y en TN Fin de semana, siendo este último envío donde tuvo lugar su fría despedida al aire del canal.“¿No te sentís que te falta algo al no estar en la tele?”, le preguntaron al periodista, y este respondió: “El sueldo nada más, como en cualquier trabajo. No, amigos, no es como que me muero por estar en la televisión. Me gusta la radio”.