Cantantes latinos y españoles unidos en un nuevo "Himno a la Alegría"

La industria de la música es una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. Varios artistas intentaron buscar alternativas a sus espectáculos que pasaron a ser virtuales, pero nada podrá igualar la experiencia de estar presente en un recital tanto para el público como para el músico.Muchos tuvieron grandes pérdidas ya que quedaron sin trabajo. Sin embargo, la esperanza los sigue acompañando y esa es la idea que se quiere transmitir con la nueva versión del Himno a la Alegría que interpretaron múltiples artistas de distintas partes del mundo, cuyo video se compartió por primera vez a través del canal de YouTube de La Carbonería, una asociación sin fines de lucro en apoyo a todos los sectores y trabajadores afectados por el COVID-19.Así, en un comunicado que difundieron las productoras que llevaron a cabo el proyecto, expresaron: "Por primera vez en nuestra historia, @universalspain, @sonymusicspain y @warnermusicspain se han unido para grabar al unísono un nuevo «Himno a la Alegría», interpretado por más de 40 artistas de forma altruista, como muestra de apoyo al sector de la música".Al ser una idea originada en España, muchas de las personalidades que han prestado su voz son de allí. Sin embargo, hay una gran convocatoria de músicos latinos.

Todos los que participaron son: Aitana, Alejandro Lerner, Alejandro Sanz, Alessia Cara, Alex Ubago, Ana Mena, Andrés Calamaro, Andrés Dvicio, Antonio José, Antonio Orozco, Brian May, Camilo, Carlos Rivera, David Bisbal, Dulce Pontes, Draco, Fher Olvera (Maná), India Martínez, Joy (Jesse & Joy), Juanes, Lali, Laura Pausini, Leire Martínez (La Oreja de Van Gogh), Luis Cobos, Macaco, Malú, Manolo García, Manuel Carrasco, Mau y Ricky, Melendi, Miguel Ríos, Mikel Izal, Nathy Peluso, Orquesta Mad4Strings, Pablo Alborán, Pablo López, Rosario, Rozalén, Sebastián Yatra, Vanesa Martín, Coro Cantorum.En un emocionante video de cinco minutos se ve a los cantantes interpretar distintas partes de la canción finalizando en un coro cantando todos juntos. Las imágenes comienzan con un niño que dibuja un corazón en la mano de la actriz española Ángela Molina y alrededor de este concepto es que sucede todo el clip que, a medida que avanza, va descubriendo fotografías o videos de personalidades del deporte formando un corazón con las manos o dibujándolos.Messi, Simeone, Ronaldo Nazario, Rafael Nadal y Pau Gasol son algunos de los deportistas a los que se puede ver en el videoclip. Además, cuenta con imágenes del personal sanitario para no olvidar que son ellos los que están haciendo el esfuerzo más grande en este momento.Por otro lado, una de las participaciones más destacadas fue la del guitarrista de Queen, Brian May, que envió su video interpretando un solo con la melodía del tema compuesto por Ludwig Van Beethoven. "Siempre ha sido un hombre muy comprometido. Cuando le pregunté si estaba dispuesto a participar en un proyecto que era prácticamente latino, no dudó ni un momento", contó Pino Sagliocco, uno de los directores del proyecto."Se trata de una voz de Concordia y de Esperanza, de Fraternidad y de Unión: valores que nos representan y que ahora son más necesarios que nunca. Pero sobre todo es una voz solidaria, por un mundo más amable y más humano. Por primera vez en España, más de 40 artistas han participado de forma altruista en este single(...) en una emocionante unión sin precedentes: una muestra de apoyo incondicional y sin fisuras a la Industria de la Música", declararon las discográficas involucradas.