"No seas barbijudo": el divertido video de un humorista para concientizar

Día a día hay aumentan los casos de Covid-19 tanto en Argentina como en todo el mundo. Ante esta segunda ola es necesario extremar las medidas de cuidado personal y colectivo para evitar que la propagación del virus continúe. Una de las medidas básicas durante la pandemia es el uso del barbijo, que -si es de buenos materiales y está bien utilizado- reduce notoriamente las posibilidades de contagio según explicó la Organización Mundial de la Salud.Pese a todo, hay mucha gente que aún evita utilizarlo o lo utiliza de manera incorrecta. En la calle se puede ver a individuos sin barbijo así como a otro que dejan parte de su nariz o boca al descubierto, lo que baja su efectividad. Es por esto que el humorista Sergio Gonal decidió compartir en sus redes un video en el que da indicaciones sobre el uso apropiado de los mismos.En la filmación, Gonal se muestra probándose distintos tipos de tapabocas, algunos más coloridos y otros neutros, mientras se escucha una voz en off que intenta asegurarse de que la persona que se ve en la imagen se lo coloque correctamente."Ponete barbijo, te cuidas a vos y me cuidas a mi", escribió en la descripción del posteo que hizo en su cuenta de Instagram. “Ponete barbijo, dale. Sí, es un poco colorido, pero está bien" comienza y sigue tras probarse otra mascarilla. "Sí, pero que te tape la nariz, dale. Sí, está mejor, me gusta más ese, pero que te tape la nariz".Tras varios cambios de barbijo, el humorista sigue diciendo con un tono enojado a la persona que no lo utiliza correctamente: "Che, ¿no entendés? Nariz y boca ¿Qué parte no entendés? Dale, por favor". Así, finaliza el video con una reflexión en la que resume la idea de su contenido. "Ponete el de Racing, ponete el quirúrgico, ponete el que quieras, pero ponete un barbijo y que te tape nariz y boca. Dale, no es tan difícil. Es la única manera que tenemos de cuidarnos entre todos. No seas barbijudo”.Muchos colegas de la televisión han avalado la grabación de Sergio Gonal, e inmediatamente comentaron el video. Uno de ellos fue Gustavo Conti, actor y pareja de Ximena Capristo, quien hizo hincapié en lo repetitivos que todos han sido con el uso del elemento en cuestión y la terquedad de las personas. "¡Barbijudo! Hace un año que nos los dicen todo el tiempo y todavía hay gente que no entiende ", escribió. Fuente: (LaCapital)