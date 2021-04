La Princesita se quejó luego de asistir a un programa televisivo

Karina La Princesita estuvo invitada a la segunda emisión de "Lo de Mariana", el nuevo magazine de Mariana Fabbiani en la pantalla de eltrece, y su participación no salió como ello lo esperaba. El programa se centró en cuestiones de política y salud, a raíz de la segunda ola del coronavirus y no hubo tiempo suficiente como para que la cantante pudiera hablar de sus proyectos personales y laborales. Eso sí, durante los últimos minutos del programa, pudo presentar parte de su música. Pero minutos más tarde compartió su disconformidad en las redes sociales."No te dejaron hablar nada @kari_prince y encima cantaste poquito te quería escuchar más. Me hicieron ilusionar y me quedé con las ganas", fue uno de los tantos mensajes de sus fans que retuiteó. Y agregó: "Nos pidieron info de tantas cosas pero bue! Yo al menos cumplí". "Queremos a Karina cantando dejen de hablar. Pobre Kari no la dejan hablar y no la dejan cantar", manifestó otra de sus seguidores. Mientras que la exjurado de "Cantando 2020", explicó: "La TV es así".Al ver la gran cantidad de mensajes que había recibido, la cantante escribió: "Rari". Y explicó que intentó tener más espacio en el programa pero no lo logró. En su escueta participación, la artista contó cómo se maneja con su carrera en plena pandemia. "Los protocolos dependen según la cantidad de casos que haya en cada lugar (en el que se presenta).Hay lugares que están muy relajados, otros que tienen muchos cuidados y nosotros somos muy exagerados. Me parece sumamente importante hasta que estemos bien informados y sepamos qué vacuna es mejor", explicó.Y recordó cómo se organizó durante gran parte de 2020, cuando decidió no convivir con su hija Sol para preservar su salud: "Fue un periodo de adaptación para todos. Yo estaba trabajando y quedó un tiempo con su papá (El Polaco), luego el papá empezó a trabajar y quedó al cuidado de su abuela. Puede llegar a sonar frío como padre dejar a un hijo, pero me parece que es amor cuidarla de esta manera".