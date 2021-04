Fotos: Posó completamente desnuda para mostrar las marcas de su piel

Ivana Nadal sorprendió a su público con una jugada secuencia de fotos. En esta ocasión, la modelo y presentadora de televisión posó desnuda y llamó la atención de sus seguidores, a quienes les dejó una extensa reflexión sobre el amor propio.“Esas marcas en mi piel que tanto tiempo me hicieron dudar de mi valor. Quizás pocos lo saben, pero mi despertar espiritual tuvo muchísimo que ver con mi cuerpo. Con mi físico, con mi envase como tal. No lo sabía pensar de otra manera. Hasta que entendí que es mi templo”, escribió la modelo al pie de la publicación.“El lugar donde habita mi alma, mi universo. ¿Alguna vez te lo planteaste? ¿Alguna vez le agradeciste a tu cuerpo por darte la capacidad de existir en este plano terrenal? ¿Alguna vez te abrazaste? ¿Te hablaste con amor? Con compasión? Si todavía no te animaste, hacelo. El amor propio empieza por aceptarte”, remarcó.La morocha acaparó en los últimos meses el epicentro de las críticas luego de los mensajes que difundió en redes sociales cuestionando el uso del barbijo y criticando las medidas restrictivas durante pandemia. Mientras tanto Ivana Nadal permanece en Brooklyn y desde allí permanece en contacto con sus fans.