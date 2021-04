Marley contó cómo reaccionó cuando Mirko le preguntó por su mamá

En una entrevista con Florencia Peña en "Flor de equipo", Marley contó que su hijo, Mirko, quien nació a través de una subrogación de vientre en Estados Unidos, quiso saber un poco más sobre sus orígenes y le preguntó por su mamá. "Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: 'Pídanle almohadones a mamá y papá', y él me miro y me dijo: '¿Y mamá?'", recordó el conductor.



Y tal como anticipó antes del nacimiento del nene de tres años, le dijo la verdad sobre la manera en la que llegó al mundo. "Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: 'Ah, ok', y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando", explicó el presentador, que tras el fin de "Minuto para ganar" inició las grabaciones de "La voz Argentina", que tendrá a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, el dúo Mau y Ricky y a Lali Espósito como jurado.



"Siempre iré con la verdad, la única manera de explicar su llegada al mundo y de que entienda lo deseado que fue. Él tiene toda la historia contada y con imágenes sobre quién es la donante de óvulos, de algún modo, su mamá biológica. Y cuando quiera, podrá ver las fotos de ella, la de su tío, y la de sus abuelos rusos", había dicho Marley en una entrevista cuando su hijo era más pequeño. Y habló sobre su madre biológica: "No la elegí por el pelo o los ojos, sino más que nada por la salud. Hay una especie de árbol genealógico con los antecedentes de las enfermedades de la familia. Encontré una chica que daba con lo que estaba buscando, es una chica de Siberia, Rusia, que vive en los Estados Unidos".



En abril de 2019 presentó en su programa, "Por el mundo", a Brittany, la mujer que llevó adelante el embarazo de Mirko pero que no aportó su carga genética. "Tuvimos una charla vía Skype. Vi que eras una buena persona, que vas a la Iglesia, tenés buen humor. Yo dije: "Ella tiene que ser la señora que traiga a luz a Mirko", reveló el presentador, mientras que la mujer confesó que al conocer el fuerte deseo de Marley de convertirse en papá enseguida quiso ayudarlo. La química entre ellos fue inmediata y desde entonces están en contacto.



En más de uno oportunidad manifestó sus ganas de darle un hermanito a Mirko, pero se lamentó porque Brittany no podrá ser la madre gestante, ya que en su último embarazo tuvo complicaciones de salud y sería un riesgo que transitara otra gestación. Y además, reconoció que la paternidad implica mucho más trabajo de lo que pensaba.

Fuente: Noticias Argentinas