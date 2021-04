Murió en la indigencia el protagonista de "Las aventuras de Rin Tin Tin"

A los 77 años, falleció el actor Lee Aaker, quien fue el protagonista infantil de "Las aventuras de Rin Tin Tin", y pasó sus últimos años viviendo en la indigencia. La triste noticia la dio a conocer su colega, Paul Petersen en sus redes sociales. "Lee Aaker falleció en Arizona el 1 de abril, solo y sin nadie que lo reclamara, catalogado como un 'difunto indigente'. Como veterano de las Fuerzas Aéreas, Lee tiene derecho a beneficios para su entierro. Estoy trabajando en eso", informó.

Aaker dio sus primeros pasos en la actuación a los ocho años, con sus participaciones en "The Greatest Show on Earth" (1952) y "High Noon" (1952) y rápidamente se convirtió en una de las estrellas infantiles de la década del 50. Y ese mismo año inició su carrera el cine con "Full House" y "The Atomic City". Luego de aparecer en varias películas y series de televisión, Lee audicionó para tener un papel en "Lassie" y aunque no quedó seleccionado, dos semanas más tardes llegaría el papel que potenciaría aún más su fama: Rusty, en "Las aventuras de Rin Tin Tin", una proyecto que estuvo en pantalla desde 1954 a 1959.Pero como a muchos artistas que se hacen famosos siendo chicos, con el paso del tiempo, se le hizo cada vez más difícil encontrar trabajo como actor y luego de aparecer en "Ruta 66" y "Yo amo a Lucy" decidió retirarse. En un principio apostó a la producción, pero al no encontrar su lugar se enlistó en las Fuerzas Armadas y se alejó de Hollywood para siempre.“Me retiré cuando tenía poco más de 18 años. No me gustaba el ambiente. Era tan famoso que no podía salir de mi casa como otros compañeros míos”, contó en una entrevista y aseguró que lo máximo que llegó a ganar por episodio en la serie de "Rin Tin Tin" fueron 500 dólares. Luego de prestar su servicio a las Fuerzas Aéreas, Aaker se dedicó al rubro de la construcción y se especializó en carpintería. Además, según declaró Petersen, tenía problemas con el consumo de drogas y alcohol.