Cacho Deicas recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

El cantante de Los Palmeras, Rubén "Cacho" Deicas anunció que este miércoles recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en La Esquina Encendida, el lugar que el gobierno provincial eligió en la capital santafesina para montar el operativo de vacunación para los adultos mayores. El artista, que tiene 69 años, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram.Según los datos aportados por el Ministerio de Salud de la provincia este martes 14 de abril, hasta el momento son 404.378 los santafesinos vacunados, de los cuales 58.706 ya recibieron la segunda dosis.En octubre de 2020 trascendió que, tanto el líder de Los Palmeras como el resto de los integrantes, habían dado positivo en covid-19. El artista logró superar recuperarse y superar la enfermedad. En aquel momento, el músico brindó su testimonio a través de Aire de Santa Fe e invitó a la población a mantener los cuidados."Esta es una enfermedad que no la podemos controlar. No se sabe de dónde va a venir, con quién te vas a contagiar y con quién no. Hay que tomar los recaudos pertinentes", sostuvo Cacho Deicas tras su recuperación en aquel momento."Hay que aislarse y cumplir con la higiene de manos y la distancia social. Para que esto no se siga propagando tenemos que cumplir a rajatabla con eso. Ojito de andar yendo y viniendo de una lado a otro porque por eso es que pasan los contagios", sentenció el reconocido cantante.