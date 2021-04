Dani La Chepi reveló cómo fue su fuerte cara a cara con Sol Pérez

El escándalo entre Dani "La Chepi" y Sol Pérez estalló cuando la humorista afirmó que su excompañera de MasterChef Celebrity 2 (Telefe) es muy "competitiva". La tensión se potenció cuando la modelo le contestó sin vueltas en El Espectador. Por eso, Dani le puso los puntos.



Sincera, la influencer reveló que tras las declaraciones de Sol, que se mostraba súper enojada por sus dichos, la fue a encarar para ponerle un punto final al conflicto y aclarar los tantos.



"Con Sol pude limar asperezas. La cuestión es que ella malinterpretó una humorada que yo hice y la creyó una falta de respeto. Le dije que era competitiva, pero lo tomó a mal. Y después, porque el programa está editado, en una parte yo dije 'ay yo no soy competitiva' y puse una voz que reconozco era un horror. Ahí ella lo tomó como una terrible falta de respeto", contó Dani en Cortá por Lozano (Telefe).



Y fue a fondo sobre su conflicto con Sol: "Después me hicieron escuchar lo que ella dijo de mí en varios programas. Y fue fuerte. Entonces, pregunté '¿esto es en joda, no?', pero me dijeron que no, entonces la fui a encarar de verdad. En cambio, ella habló por los medios porque a mí no me dijo nada ni me mandó un solo WhatsApp para decirme esas cosas".



Sin embargo, Dani se despidió remarcando que, después de los mil y un malentendidos, hoy por hoy está todo bien entre ambas. "La agarré y le dije que dijo cosas que no me parecían, como que yo estaba en MasterChef por ella. No, eso no es así. Y además sabe muy bien cómo es mi humor, si tengo los mensajes que me mandaba con “JAJAJA”. No está todo bien, no somos amigas. Pero por lo menos nos respetamos", concluyó.

Fuente: Ciudad