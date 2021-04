Preocupa la salud de Roberto Piazza, internado en terapia intensiva

Las últimas semanas no fueron fáciles para Roberto Piazza. Primero sufrió tres fuertes caídas en Madrid que le imposibilitaban moverse y al regresar a la Argentina comenzó a sentir intensos dolores en el pecho motivo por el cual quedó internado en el sector de cuidados intensivos del Sanatorio La Trinidad de Palermo.



"Debido a estudios que se le han realizado, se ha decidido tenerlo monitoreado luego de más de 20 días sufriendo diferentes dolencias. No es un cuadro de gravedad, pero sí de control, sobre todo en momentos como el que atravesamos todos a nivel sanitario. Muchas gracias por los miles de mensajes de amor. Los mantendré informados", comunicó su marido, el coreógrafo Walter Vázquez, en sus redes sociales. Y este martes en diálogo con "LAM" dio más detalles sobre la salud del diseñador.



"El tema de Roberto empezó en Madrid, que nosotros pudimos viajar en diciembre para retomar nuestro negocio, que había quedado todo guardado en baulera. Eso produjo un estrés emocional muy grande, sumado a todo lo que estamos viviendo. Roberto sufrió tres caídas cuando fue la nevada Filomena, se cayó dos veces en el hielo y una vez en la escalera. Tenía dolores muy fuertes que no se iban con nada", relató Vázquez y explicó que apenas llegaron al país, Piazza fue al sanatorio para hacer un chequeo general.



"Venía con dolores en el pecho muy fuertes, hace más o menos quince días, y a mí me llamaba la atención. Pensábamos que era por la angustia o el estrés y cuando lo mencioné en la internación, decidieron hacerle estudios del corazón y descubrieron que tiene problemas coronarios, por eso le van a hacer un cateterismo por muñeca", agregó. A partir de este estudio, el equipo médico determinará si es necesario que le coloquen un stent o que sometan al diseñador a una angioplastia, para evitar que sufra un infarto. Por el momento, está sedado por los dolores que padece, pero es consciente de su estado de salud. "La mayor parte del tiempo está dormido pero está estable", precisó Walter, quien lo acompaña en su internación.

Fuente: Noticias Argentinas