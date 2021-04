Cande Tinelli y Coti Sorokin dieron positivo de coronavirus

Candelaria Tinelli, segunda hija del conductor, animador y empresario Marcelo Tinelli, confirmó que tanto ella como su novio, el cantante Coti Sorokin, dieron positivo por coronavirus el viernes pasado.Asimismo, Cande llevó tranquilidad a sus seguidores y aclaró que ambos están aislados y se sienten bien. ."Para todos los que consultan o para los medios que intentan sacar info de algún lado y termina siendo errónea, les cuento que tanto @cotioficial como yo estamos con Covid desde el día viernes. Desconocemos de dónde nos contagiamos, pero estamos aislados y nos sentimos bien", empezó diciendo la joven en una historia de Instagram. .Posteriormente, agregó: "Es una pandemia, las nuevas cepas son muy contagiosas. Cuídense mucho. Se los dice una persona obsesiva que usa doble barbijo, vive con 30 alcoholes en la cartera y no ve mucha gente. Tomen consciencia. No es joda esto, es grave. Por respeto a los otros y por uno mismo. Lxs amo".Coti también habló sobre el tema, aunque desde un costado más alegre, ya que en sus redes sociales, el cantante mostró a Cande cocinando y contó: "Ahí está Lelé que la está rompiendo en la cocina, la verdad. A mediodía cociné yo, pero ella me supera ampliamente. Anoche también hizo unas pastas tremendas. Estamos bien, gracias a toda la gente que pregunta".Además, publicó en su cuenta de Instagram un video cantando a dúo junto a Cande el famoso hit de Fito Páez, "Un vestido y un amor".