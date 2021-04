Santi Maratea juntó los dos millones de dólares para Emmita

Emma es una bebé que tiene atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad genética que ataca las células nerviosas. A medida que los músculos van perdiendo estas células, se debilitan y se dificulta la capacidad para caminar, gatear, respirar, tragar y controlar la cabeza y el cuello.La AME tiene una tendencia familiar, pero los padres no suelen tener síntomas y se enteran que poseen el gen cuando dan a luz a un hijo con esta enfermedad. Aunque no existe una cura, hay medicamentos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. En este caso, Emma necesita un remedio que cuesta dos millones de dólares.Su historia llegó a Santi Maratea, quien pasó más de un mes llevando a cabo una campaña solidaria para conseguir donaciones para la niña. Finalmente, esta mañana anunció que habían llegado a los dos millones de dólares ya que una figura muy importante, que prefirió mantenerse anónima, le donó los 500 mil dólares que faltaban."Recibí un llamado telefónico ayer. Es una persona que es muy generosa, muy divertida, muy humilde. Me preguntó cuánto faltaba y le dije que alrededor de medio millón de dólares. En resumidas cuentas, logramos el objetivo. Compramos el medicamento", anunció Maratea en sus redes sociales. Además, el influencer contó que Emma estaba haciéndose los exámenes de sangre reglamentarios para empezar con el tratamiento.En las redes sociales de Todos con Emmita, que se armaron con el objetivo de conseguir el dinero, publicaron un extenso agradecimiento a todos los que colaboraron. "Nos regalaron su tiempo con mucho amor, compartieron la historia de nuestra pequeña gran guerrera, realizaron eventos, donaron, firmaron la petición y miles de cosas más", escribieron, y le dedicaron un párrafo especial a Maratea: "Lograste hacer el puente solidario más grande del mundo. Te vamos a llevar en nuestro corazón siempre, junto a todos los que te acompañaron".