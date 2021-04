Inés Estévez es reconocida no solo por los papeles importantes que interpretó a lo largo de su carrera, sino por la sinceridad que la caracteriza al momento de hablar de su vida personal y de su intimidad. En las entrevistas, la artista suele hacer referencia a cómo es la crianza de sus hijas, Cielo y Vida. En diálogo con La Nación, detalló qué es lo más difícil de volcarse a la maternidad.



“Creo que no somos las mujeres las que propiciamos el aspecto forzosamente romántico de la maternidad, sino la sociedad. Ser madre es un mandato y las mujeres somos víctimas de eso”, detalló primero Inés Estévez. Además, sumó que esa imposición recae en todas: “Hasta la madre con vocación de serlo desde que tiene uso de razón, seguramente tiene momentos en los que se hastía, se cansa, se agota y desearía tomarse unas vacaciones en una playa paradisíaca, con las patas en el agua y tomándose un trago sin que nadie le hable ni le demande nada”.



“Es humano, es normal”, sentenció la actriz. Más en profundidad, Inés habló de su rol como madre desde su perspectiva personal: “Sigo analizando mucho y preguntándome si he sido madre por mandato, por rebeldía a otros mandatos o por vocación de servicio”. “No creo que ninguna madre en el proceso de serlo lo piense, pero tal vez con la objetividad de los años, cuando tus hijos son grandes, seguramente mirás y decís ‘estuvo buenísimo’ y llegás a conclusiones muy satisfactorias que justifican la decisión de haber sido madre”, lanzó Estévez con contundencia.



Por otro lado, la artista remarcó algo que caracteriza su situación en particular: “En mi caso es diferente, porque tengo dos hijas con discapacidad que nunca van a ser adultas e independientes. Pero cuando sos una madre corriente, con hijos con un crecimiento y una inserción social típica, tal vez sea así”.



“Soy una persona absolutamente productiva, creativa, con impulsos evolutivos que giran en torno al quehacer artístico y a la búsqueda de diferentes expresiones. No es una pregunta que tenga una respuesta concreta y concisa. Son decisiones que uno va tomando en la vida. En mi caso, en un momento me sentí ya adulta, con un camino recorrido y en condiciones relativas de ayudar a otros seres a evolucionar”, profundizó Inés.



Por último, Estévez concluyó haciendo una fuerte crítica a la sociedad machista y sus imposiciones sociales: “Es una decisión muy seria y las mujeres solemos ser víctimas de un mandato social. Hay que atenerse a ese rol a una edad determinada y en un momento determinado de la vida. Es un corset bastante pesado”.

