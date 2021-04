Avanza una campaña para que los conductores televisivos usen tapabocas

Los conductores de la primera edición del noticiero de la Televisión Pública utilizaron esta mañana tapabocas en la transmisión al aire al hacerse eco de una iniciativa para pedir que el barbijo sea utilizado ante cámaras, luego del fallecimiento del periodista Mauro Viale por coronavirus, ocurrido anoche."Los trabajadores de la Televisión Pública decidimos utilizar el barbijo en todo momento", anunció a las siete de la mañana Alejandro Puertas, quien conduce el noticiero junto a Silvia Fernández.Dos horas después, Nicolás Artusi y Paloma Bokser, conductores de IP Noticias, se sumaron a la iniciativa que en las redes ya tiene hashtag: #barbijosenlatv."Es preocupante la situación. A partir de mañana (por hoy) me verán conduciendo con el barbijo al aire. No cambia la manera de hacer tv. Cambia la forma en la que nos cuidamos. Más cuidado y más ejemplos. Invito a tod@s mis colegas a hacer lo mismo. #barbijosenlatv", escribió el periodista en su cuenta de Twitter poco después de conocerse la muerte de Viale.Infectólogos y periodistas iniciaron esta mañana, tras el fallecimiento del periodista Mauro Viale por coronavirus, una campaña través de las redes sociales para pedir que en los programas de televisión se utilice el tapabocas para promover la concientización sobre la importancia de su uso y, al mismo tiempo, cuidar la propia salud de los y las conductores, y evitar la propagación del virus.El mensaje fue reproducido por las periodistas Ingrid Beck y Florencia Etcheves, quien le agregó el hashtag #barbijosenlatv para identificar a la campaña.De inmediato, los mensajes comenzaron a multiplicarse en las redes sociales donde aparecieron distintos videos de noticieros chilenos y paraguayos con sus conductores utilizando tapabocas."Barbijos, distancia, ventilación. Las medidas de cuidado corren para todo el mundo. También para quienes trabajan en televisión y radio. Para dirigentes", señaló Beck.Casi al mismo tiempo, desde su cuenta de Twitter, Rodolfo Barilli, conductor del noticiero de Telefé, confirmaba que se sumó a la lista de figuras de la televisión contagiadas de coronavirus."Todos sabemos que, a pesar de cuidarnos, nos puede pasar. Y me pasó. Hisopado mediante, luego de aislarme por ser contacto estrecho de un caso confirmado, el resultado de mi test dice Covid detectable. Tocó. Cuídense. Cuídense mucho. Espero atravesarlo bien", escribió Barilli.