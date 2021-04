Video: bailó con una remera híper corta y quedó al filo de la censura

Bailando a puro ritmo Florencia Peña volvió a cautivar a todos sus seguidores con un video al borde de la censura. Con una remera súper corta, la conductora bailó frenéticamente.“Sos tan genuina, te amo”, “Vamos a movernos con la actitud de flor”, “Magnifica, buen ritmo tienen las mellizas”, “Diosa”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.Actualmente, la actriz conduce Flor de equipo por la pantalla de Telefe junto a Martín “Campi” Campilongo, Paulo Kablan, Nancy Pazos y Marcelo Polino.También acompañaba a Marley en el programa “Minuto para ganar”, que acaba de culminar.Por eso, Flor no dudó en compartir unas palabras para su amigo y colega sobre el fin de este ciclo. “Último programa @marley_ok! Que lindo volver a vernos amigo querido; divertirnos y reírnos como hace casi 20 años” escribió la co conductora.Y agregó: “Por más programas y vida juntos! Te amooo! Gracias por admirarme tanto, aunque no sea mutuo”.