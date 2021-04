Silvina Escudero reveló la verdad sobre su relación con Marcelo Tinelli

El excelente presente laboral de la panelista en los "Los Mammones" Silvina Escudero la llevó a estar sentada en el piso de "Intrusos" (América) en donde terminó recordando cómo fue su relación con Marcelo Tinelli.



Ella fue una de las participantes favoritas en "Bailando por un sueño". Si bien fue hace mucho tiempo atrás, aún se la recuerda por el fuerte vínculo mediático que la unió al conductor de "Showmtach" durante el certamen en el que participó.



En aquel tiempo Escudero fue también protagonistas de varios escándalos que le valieron las tapas de varias revistas por aquellos años dorados. También entabló una relación muy especial y cercana a Tinelli, o por lo menos eso fue lo que dejaron ver en cada emisión del Bailando. Incluso el conductor llegó hasta regalarle una cartera para su cumpleaños.



Rodrigo Lussich se animó a preguntarle por el tema al explicarle que más que “como periodista” siempre le quedó la duda “como espectador” sobre qué era lo que había pasado entre ellos verdaderamente.



Fue así como Silvina Escudero le explicó que “como televidente creo que nos pasa a todos porque Marcelo se involucra todos con sus participantes, pero nunca pasó nada. Si me regaló una cartera para mi cumpleaños, esto fue hace doce años, pero nunca percibí que hubiera tensión y nunca lo miré desde ese lugar".



En este sentido recordó que "yo fui la chica del momento durante mucho tiempo, hacía previas de una hora y media, eso tiene que ver. Marcelo le daba el micrófono al que estuviera garpando, porque fuera de cámara no tenía relación. Cuando te vas al camarín no tenes idea qué hace o dejar de hacer él”.



Sobre la cartera que le regaló Tinelli, Escudero expresó que a ella también le llamó la atención el detalle. Además, dejó en claro que “ni siquiera tenía su teléfono, ese regalo fue en mi primer Bailando así que no tenía su teléfono ni nada".

Fuente: Noticias Argentinas