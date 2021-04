Daniel Aráoz es el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity 2

Este domingo le tocó a Daniel Aráoz convertirse en el séptimo eliminado de MasterChef Celebrity 2 luego de una gala a pura adrenalina en la que tuvo que medirse nada menos que con Alex Caniggia. Tras ser elegido para abandonar el reality de Telefe, el actor se mostró “aliviado” dado que “sintió que dejó todo” en cada plato.Este domingo, Aráoz entró al estudio de MasterChef Celebrity junto a Claudia Fontán, María O´Donnell, Alex Caniggia, Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau y todos escucharon azorados como el jurado aseguraba que era una “noche de sobrevivientes”. De esta manera, Donato de Santis les informó que todos tendrían una hora para cocinar un plato libre pero que, sí o sí, debía contener un ingrediente secreto que solo se develaría tras salir del mercado, y que resultó ser la banana.Daniel eligió hacer un tomahawk steak con bananas y vegetales salteados que no obtuvo muy buenas críticas del jurado, al igual que el que cocinó Alexander Caniggia y por eso ambos quedaron en la cuerda floja. Germán Martitegui fue el encargado de anunciar la salida del actor de El hombre de al lado, que dijo: “Siento alivio porque se siente solamente que siempre dejó todo e hizo las cosas bien”.En la despedida, Martitegui le recordó a Daniel Aráoz las idas y vueltas que tuvieron en este mes y medio y le dijo que “aprendió bastante de lo que me dijiste”. “Sin lugar a dudas, me llevo todo el amor de MasterChef. Quiero agradecer a la producción por convocarme y, más allá de cocinar, mi objetivo era llevarle alegría al ‘gordo’ y a la señora, a los que les mando un abrazo desde acá”, señaló el actor, en referencia al público.