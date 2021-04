“Detrás de cada bailarín hay mucho sacrifico”, dijo a ElonceTV Omar Fiordelmondo

Danzas

Video: Omar Fiordelmondo, fundador del Instituto El Cimarron en Elonce TV

El ex director del Ballet Folclórico Nacional y fundador del Instituto El Cimarron, Omar Fiordelmondo, dialogó este domingo en el programa Peña Entre Todos sobre su pasión por el baile.“El bailarín es una raza aparte de todo. Pasa muchas horas ensayando un número que puede llegar a durar tres minutos. Hay mucho sacrificio detrás de cada bailarín y de cada puesta que realiza. Muchas veces, en los ensayos surgen lesiones que los deja marginados a uno o dos días de los estrenos.”, expresó aOmar.El Instituto El Cimarron, cumple 45 años. Al respecto, el ex bailarín comento que “agradezco todos los días de mi vida el crecimiento del lugar. La gente misma se fue volcando al lugar y generando nuevos espacios. Hoy en día hay 170 profesores trabajando junto a mí en 11 provincias”.Al ser consultado sobre las danzas argentinas, Fiordelmondo dijo que “todas las melodías tienen influencias de afuera, no tenemos ninguna autóctona. Tenemos mucha influencia afro y la historia argentina fue injusta con ellas, porque muchas cosas se escondieron o no se escribieron”.Para formar un bailarín hay tres cosas que no se tiene que pasar por alto: “el paso de danza, el ritmo y las posturas. Cuando en el escenario ves a una persona bailar muy bien, es porque está realizando los tres pasos esenciales”.“Tengo esperanzas de que cuando la pandemia pase, la danza vuelva a tener un resurgimiento, tener más alumnos. La danza virtual no tiene ninguna posibilidad, los profesores tienen que estar al lado del alumno”, finalizó.