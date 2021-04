Novaresio le hizo una incómoda pregunta sobre sexualidad a la Bomba Tucumana

Una de las secciones del programa PH - Podemos Hablar, pone a dos de los invitados frente a frente para que se pregunten mutuamente. En esta oportunidad le tocó al periodista Luis Novaresio con Gladys La Bomba Tucuman. Y el también conductor televisivo le hizo una pregunta incómoda a la cantante.



"Solo preguntarte a vos… sentí como que te daba miedo que tu hijo pudiera ser gay. ¿Me equivoco?”, fue la consulta de Novaresio a la popular Bomba Tucumana.



“Te equivocás. No, para nada, en absoluto. Al contrario, tengo muy asumido esto de la sexualidad. De hecho, la mayoría de mis amigos y la gente que más amo en este mundo es gay. Siempre se me han acercado a mí por mi condición de artista y siempre estuve muy ligada al mundo gay. Lo amo y lo adoro”, puntualizó.



“Si mi hijo hubiese sido gay en ese momento cuando lo decían, yo habría sido la primera persona en saberlo y sería lo más natural del mundo. Yo necesitaba aclararlo porque no lo era. Porque si lo era, ¿cuál era el problema”, completó.