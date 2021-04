Conductora confesó que una estrella de Hollywood "la encaró" en una fiesta

Al frente de "Es por ahí" junto a Guillermo Andino, Fandiño contó una incómoda situación que vivió junto al líder de "Calle 13".



Según la modelo una estrella de Hollywood la encaró frente al cantante y a ella no le quedó otra que hacerse la distraída porque no le entendió el inglés en el que le habló el actor.



"Una vez estaba con René en un lugar fabuloso de Nueva York que está lleno de muebles y cosas hermosas. Y cada vez que hacía mucho frío o llovía, era una diversión nuestra ir a probar sillones", comenzó diciendo.



Luego agregó: "Y un día, René estaba dando vueltas viendo cositas y yo estaba sentada, cuando escucho que alguien me habla en un inglés muy cerrado y yo no entendía nada. Entonces me hice la bolu? y el tipo se va. En ese momento, viene René corriendo y me pregunta qué me dijo porque era Johnny Depp. Sí, le corte la cara a Johnny Depp, chicos", cerró muy divertida.