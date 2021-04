Gerardo Rozín habló de su salud tras rumores de que padecía grave enfermedad

Jésica Cirio y algunos de los miembros del programa comentaron, para enviar un mensaje de tranquilidad, que Rozín había sufrido una arritmia y por eso no estaba al aire.



Durante la semana y sin novedades, los rumores de una enfermedad más grave del conductor hizo que el profesional saliera a grabar un video con el fin de contar qué le pasó de dejar de lado las infundadas versiones sobre su salud.



"Acabo de leer algo incorrecto, así que rápidamente y despeinado salgo a contar que en efecto no hice el programa del domingo pasado por un tema de salud que estamos estudiando. No estoy internado ni nada de eso que acabo de leer", comenzó diciendo el presentador.



Luego agregó: "Lo cierto es que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Y por suerte, como tengo el apoyo de mi familia, de Telefé y de todo el mundo, voy a dedicar estos días a estudiar el asunto, ver qué tengo y curarme rápido", continuó Rozín.



"Agradezco a los que mandaron buena onda. Los quiero a todos. Empiezo recién el camino para ver cuál es el diagnóstico y estudiar un poco el asunto", finalizó el conductor a la espera de más estudios y tranquilidad para sus seguidores.