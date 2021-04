"Llega un momento en que ganás más que tus viejos y tenés 12 años"

A pesar de haber vivido un año extraño a causa de la pandemia que aún acecha al mundo, Lali Espósito logró disfrutar cada segundo del 2020 ya que, instalada en Madrid, pudo continuar con su carrera como actriz y pasó más de doce meses grabando la serieNo obstante, ahora la artista regresó a Argentina y confesó sentir un sabor “agridulce” porque se alegró de poder reencontrarse con sus seres queridos, familiares, amigos y tener un nuevo proyecto de trabajo en su país -ya que será jurado del programa- pero con el paso del tiempo ya había armado una nueva vida en tierras españolas, la cual extraña a cada minuto.Asimismo, la influencer había brindado una nota para un medio europeo en donde reveló impactantes detalles de su vida privada y en donde se la vio súper suelta y fresca para responder, pero resonó en todos los portales argentinos y españoles un picante comentario que había respondido Lali: cuánto dinero tiene en el banco Bromeando sobre la diferencia en el peso y el euro, Espósito apuntó entre risas: “Siempre lo invertí muy bien, le compré una casita a mis papás, cosa que me hizo muy feliz, mi propia casita... ¿Hay que decir el número? Ponele que 20 millones... pero de pesos de mierda, devaluados, no sirven de nada. Para vos son dos euros”.Luego de ver los comentarios, la cantante aclaró que no era el número real y que jamás hablaría sobre eso, pero en una extensa nota para la revistareflexionó sobre la importancia del dinero y cómo se sintió al recibir sus primeros sueldos siendo tan joven: “La guita es una energía de la que me costó mucho tiempo hacerme cargo”.“Yo vengo de una familia que tenía lo justo y necesario y empecé a trabajar a los diez años, pero llega un momento en que ganás más que tus viejos y tenés 12 o 13 años...”, agregó totalmente sincera.“Eso es un tema que si no lo laburás a medida que vas creciendo, se arma esa bola de culpa que te aleja del entender que ese dinero es bueno, no es malo. Ese dinero no te aleja de los tuyos, te da una calidad de vida y vos les podés dar a los tuyos una calidad de vida. Creo que por la crianza que me han dado mis viejos siempre entendí para qué me servía la plata”, explicó Lali recordando aquellos días de infancia en donde los lujos no eran moneda corriente.Asimismo, habló sobre la importancia de poder tener su propio hogar en Argentina, a pesar de la crisis económica que se vive en el país y con su posibilidad de instalarse en otra parte del mundo: “Tengo mi casa y sabemos lo que significa tener un techo, más en este país, que hay gente que por más que se rompa el culo toda la vida, no lo logra”.Haberles podido regalar una casita a mis viejos o darles una mano a mis hermanos o cosas más frívolas como irme de vacaciones y viajar en primera... Son pequeños gustos frívolos, pero son las cosas en las que yo veo reflejado mi esfuerzo”, contó emocionada.Además, Espósito explicó que le costó mantener un vínculo sano con el dinero y eliminar aquella culpa de sentir que tenía más que el resto: “Fui entendiendo que eso era un logro que no me tenía que dar culpa. Para mí es invitar a mis amigos a un asado y al que me quiera decir '¿cuánto gastaste?' lo mato. Yo ahí veo mi plata: gastarlo en gente que me cae bien, en comer bien, en un buen vino. Es como simplón pero es lo que a mí me pasa con el dinero".