Stallone concluyó con las jornadas del nuevo montaje para "Rocky IV"

El actor y director estadounidense Sylvester Stallone concluyó con el montaje de la versión extendida de "Rocky IV", que incluirá escenas inéditas, entre otras la de una nueva pelea entre su personaje y su adversario Ivan Drago, interpretado por Dolph Lundgren, entre otros de los cambios que habrá en la película más taquillera de la saga.



A 35 años de su estreno, la cuarta película sobre el boxeador Rocky Balboa se suma a la lista de los conocidos "montajes del director", esta vez a cargo de su director, guionista y protagonista.



Hace unos meses, Stallone informó que estaba trabajando en una versión extendida de la cuarta película de la franquicia con intención de que se lanzase en noviembre pasado, coincidiendo con el estreno en cines de la cinta hace 35 años.



A través de sus redes sociales, confirmado en las últimas horas que el nuevo montaje ya está terminado: "¡Prepárense para el rugido!", arengó.



"Nunca estará completo. Ya he dicho esto antes, siempre puedes volver atrás y ver una película que hiciste hace 50 años y decir: 'tengo que volver a editar esto". Todos los directores sienten lo mismo ", explica Stallone en el video, registrado desde la sala de montaje donde trabajó sobre el largometraje.



Según sus propias definiciones, "no se trata de hacer una película; se trata de rehacerla", a la vez que "desafortunadamente, te quedas sin tiempo, y te quedas sin dinero".



"Básicamente te echan de la sala. Casi nunca tienes la oportunidad de completar tu trabajo, pero en este caso, la tuve, y me siento muy agradecido", sentenció.



Entre los cambios del Stallone's Cut de Rocky IV se encuentran varias escenas añadidas, incluida una nueva pelea entre Rocky e Ivan Drago, y otras eliminadas, como el robot mascota de Paulie, que había quedado afuera de la original, precisó la agencia Europa Press.