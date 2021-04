Con una foto en ropa interior, mostró su cuerpo y habló de sus “cicatrices”

Luego de debutar como actriz en la obra "La Mentirita", More Rial se instaló en Córdoba junto a su hijo, Francesco, y cambió su forma de vida. Alejada de su padre, Jorge Rial, y de su hermana Rocío, la influencer decidió vivir más cerca del papá de su nene, Facundo Ambrosioni.Pero ese no fue el único gran cambio en la vida de la joven mediática de 22 años. A lo largo de su juventud debió superar diferentes etapas. Más allá de su carrera en los medios, donde se probó como cantante, More enfrentó durante años de burlas por su peso tanto en la escuela cuando era adolescente como a través de los haters de las redes.Hasta que decidió ignorar los comentarios negativos y hacer todo lo posible para sentirse bien con ella misma. Además se realizó varios tratamientos estéticos y se sometió a varias cirugías. Tiempo atrás reveló las veces que pasó por quirófano y cuáles fueron los retoques que se hizo: "Me hice un bypass gástrico a los 16 años, después me hice tres veces la panza y dos veces las lolas. Así que seis en total, más de una por año".Esta vez, la influencer se mostró mucho más reflexiva y cercana a sus seguidores en Instagram a compartir profundas palabras sobre todas las trabas que debió sortear. Con una foto en ropa interior, More mostró su cuerpo y habló de sus "cicatrices"."Costó, pero sigo, de pie que es lo importante. Me caí, me levanté, me limpié las heridas, me quedaron cicatrices pero seguí", comenzó.Y siguió: "Me prometí que sería más fuerte y más feliz y no me fallé. Si creés que puedes, entonces puedes". Para cerrar se despidió con un consejo para los usuarios: "sean muy felices".