Sol Pérez quiere “todo”: vestido blanco, casamiento por iglesia y más

Sol Pérez emplazó a su novio, Guido Mazzoni, y lo puso contra la espada y la pared. "Yo fui clara con él. Un día, cuando vi que la cosa se empezaba a poner seria y que los dos nos estábamos enganchando, le dije "si vos no te querés casar o tenés otra idea avisame, porque entonces me busco otro que sí tenga ese deseo", se lo dije sin vueltas" contó Sol al programa El Espectador, de la CNN Radio."Le dije a Guido que yo quiero todo. Vestido blanco, casamiento por iglesia, fiesta linda, luna de miel y después muchos hijos".Decidida, Sol fue por más. "Y yo quiero todo eh. Quiero casamiento, quiero vestido blanco, quiero linda fiesta para mucha gente, quiero luna de miel, después quiero hijos. Yo respeto todas las posturas y todas las posiciones, desde ya, pero tengo ese deseo", aseguró.Guido Mazzoni, un fortachón de aquellos que maneja una conocida cadena de gimnasios (así, por ejemplo, conoció a la rubia), deberá agudizar el ingenio porque Sol, en otro tramo del reportaje, contó que también espera recibir una buena propuesta matrimonial. "Totalmente, quiero algo que me conmueva", aseguró.