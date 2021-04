Acusan a novia de Julián Serrano de ofrecer recetas en redes: su fuerte descargo

El descargo de Sofía

La joven aclaró los tantos

Julián Serrano volvió a ser tendencia este miércoles, en Twitter, luego de que su novia Sofía Alberto fuera acusada de ofrecer recetas médicas en Instagram. En diálogo con TN Show, la joven reconoció que esto era cierto, pero aclaró: “Hubo una confusión respecto a la manera de transmitir el mensaje”.La polémica se desató a raíz de que en su biografía de Instagram decía: “Recetas médicas al DM”, dato que eliminó tras el escándalo.Ella salió a defenderse en redes sociales. Entre otras cosas, argumentó que solo lo hizo por “emergencia del coronavirus” y que no cobraba por recetar. Mientras que su novio le quitó importancia a las acusaciones: “Qué manera de hablar al ped... que tiene la gente”.En diálogo con, se hizo cargo del malentendido porque hubo una confusión en la manera de transmitir el mensaje.“Quiero aclarar en principio que soy médica y trabajo sobre todo, en ambulancias yendo a domicilios”, comenzó.Luego explicó que con la pandemia notó que varias personas, sobre todo los adultos mayores, no se acercaban a los centros médicos por temor a los contagios y que los médicos de cabecera no daban a basto con los turnos, entonces muchos comenzaron a pedirle las recetas a ella.“Yendo a domicilio, me solicitaban si podía prescribir sus recetas de enfermedades crónicas, que ya habían sido evaluadas por médicos especialistas, eligiendo la mejor opción para su caso en particular”, sostuvo.“Me vi en la necesidad de brindar mi ayuda de manera desinteresada, gratuitamente, realizando una breve historia clínica, consultando que medicaciones se venían realizando hasta el momento”, remarcó a este medio.Respecto a si tuvo acceso a las historias clínicas de las personas en cuestión o si se comunicó con sus médicos de cabecera, expresó: “No. Según la medicación que se venía realizando, prescribía una nueva receta para que puedan adquirir el medicamento en la farmacia con los descuentos de las obras sociales”.Luego aclaró que no recetaba cualquier droga: “La mayoría son antihipertensivos, antidiabéticos o de esta característica que generalmente son de uso crónico, por lo que no suelen variar de mes a mes”.A modo de cierre aclaró que todo esto fue durante el contexto de pandemia en Paraná, cuando iba al domicilio de los pacientes con el servicio de emergencias. Fuente: (TN)