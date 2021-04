Nuevo abogado de Thelma Fardín: “Darthés ya es un prófugo”

"El Ministerio Público Fiscal de Brasil denunció de oficio a Juan Darthés y es una decisión acertada, es muy bueno que esto haya sucedido", dice a Clarín Martín Arias Duval, el nuevo abogado de Thelma Fardin.Arias Duval es abogado de la Universidad de Buenos Aires, fue juez, Subsecretario de Seguridad el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Director Nacional de Migraciones y forma parte del Estudio de León Arslanian, ex ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires.Thelma llegó al abogado a través de Amnistía, que viene acompañando a la actriz en su proceso judicial desde el comienzo. Fue a fines de 2018 que la actriz denunció a Darthés por un abuso sexual ocurrido en 2009, cuando ella tenía 16 años y estaba de gira con la obra "Patito Feo", en Nicaragua. Darthés tenía entonces 44 años. El actor negó los hechos."Thelma tiene su abogada en Nicaragua y tuvo una abogada en Argentina, Sabrina Cartabia, que trabajó muy bien. El caso ahora está en una instancia internacional. No podemos intervenir ni en Nicaragua ni en Brasil", explica. Darthés se refugió en Brasil poco después de ser denunciado, ya que tiene doble nacionalidad. Su nombre real es Rafael Pacífico Dabul.Arias Duval detalla que más allá de la primera denuncia de Thelma en Nicaragua, la actriz no es querellante en ninguno de los dos países sino que fueron sus ministerios fiscales los que avanzaron con la denuncia. "En Nicaragua hubo un equipo de fiscales que investigó y le pidió al juez la extradición, y un juez aceptó el pedido. Y le pidió a Interpol que diera una alerta Roja, No siempre Interpol acepta este pedido pero en este caso lo hizo". Nicaragua había ordenado su detención y captura internacional por "violación agravada". Interpol emitió la alerta roja en 2019.Brasil es de un pequeño grupo de países en el mundo que no extradita a sus ciudadanos por una disposición constitucional. Por ahora no aceptó la extradición pero puede ofrecer investigarlo, En Brasil, a diferencia de Argentina, la jurisdicción no es por "el suelo" sino por "la sangre". Y juzga en su país los delitos que sus ciudadanos cometieron en el exterior."La cancillería de Nicaragua le pidió a la Cancillería de Brasil la extradición. No sabemos aún la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en principio el ministerio público de Brasil pidió pruebas a la Argentina para investigarlo. Ahora tendremos que ver si un juez abre o no una investigación", detalla Arias Duval."Soy optimista -asegura el flamante abogado-. Y soy optimista por donde llegó el caso. Estos delitos sexuales son los peores porque ocurren en la soledad de la víctima y el agresor, pero el relato de Thelma es muy sólido, y las pruebas también y así lo están entendiendo la Justicia de Nicaragua y ahora también de Brasil"."Que se haya llegado a este punto es muy importante. Y que actúe la Justicia en estos delitos es muy alentador, porque justamente desalienta a los criminales sexuales -explica Arias Duval-. Darthés es un prófugo. La captura internacional sigue vigente. Veremos cómo sigue el proceso en Brasil, pero en todo caso quedará preso de por vida en ese país". Fuente: (Clarín)