Ivana Nadal: “Soy fiel sólo a mi intuición y vivo siempre desde el amor”

En medio de la polémica por haber desacreditado de forma irreponsable el uso del barbijo y haber puesto en duda las muertes por coronavirus, Ivana Nadal recibió un mensaje que no le gustó.Cuando un usuario le preguntó cómo se llama la secta que integraría, la modelo replicó la pregunta e hizo una contundente aclaración. "No es gracioso estar en una secta. Yo jamás estuve en una pero leo y me interiorizo de muchas cosas. Y realmente no considero un chiste decir esto. Cuando te hacen creer esto es porque quieren que tengas miedo de mi mensaje. Miedo a despertar", escribió.Además, volvió a remarcar que no forma parte de un grupo sectario y contó cómo es su rutina: “No voy a ninguna secta. No practico ninguna religión. Trabajo en mí todo el día, todos los días. Respetándome, escuchándome y creyendo en mí. Le soy fiel sólo a mi intuición y vivo siempre desde el amor”.Y se despidió describiendo cómo sueña la humanidad, sin jerarquías y viviendo en libertad. "Por una humanidad compañera y libre. Sin líderes, sin rangos, sin títulos que descalifiquen. Con unión y mucho amor", sentenció.