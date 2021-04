Abandonó la “cárcel” de las tinturas y optó por dejarse las canas

Carla Conte contó cuál fue el motivo que la llevó a preferir lucir sus canas y, en consecuencia, a dejar de lado por completo el uso de las tinturas. En ese sentido, la artista de 43 años manifestó cómo fue el proceso que la llevó a tomar la decisión, cómo influyó el fin de su programa, Confrontados y cómo se siente desde que su melena presenta matices plateados. “Hacía mucho le venía dando vueltas porque odiaba las raíces, odiaba la obligación de tener que teñirme cada tres semanas.”, afirmó.

"La idea de dejar de teñirme la vengo amasando en mi cabeza desde hace mucho tiempo”, comenzó a explicar la conductora a través de su cuenta de Instagram. Y luego continuó: “En marzo del año pasado, cuando se cortó mi trabajo, que venía haciendo hace tres años, lo primero que pensé fue “no me tiño nunca más””.Al respecto, la expresentadora de Call TV manifestó que el hecho terminar con la rutina y no salir al aire todos los días, le dio la oportunidad para animarse y aventurarse en esta nueva apuesta. “Me parecía como una cárcel y no entendía en qué momento lo había elegido”. Fue algo que sucedió. Medio que estaba presa de la imagen por estar trabajando tan expuesta (en la TV)”, señaló.En ese orden de ideas, la modelo ahondó sobre su determinación estética y la circunstancia de haber perdido su empleo: "Cuando me quedé sin laburo dije 'esta es la mía, no me tiño más'. A las semanas nos mandan a todos a casa en cuarentena y pensé 'buenísimo', porque ya había tomado la decisión". Cabe aclarar que hay un movimiento internacional denominado Silver sister (Hermanas plateadas), el cual promueve aceptar el cabello blanco, vivirlo al natural y evitar el uso de químicos.Además, con mucha simpatía Carla dio a conocer cómo fue atravesar aquella transición en la cual se despedía de un look y recibía al otro. "No lo sufrí en ningún momento. De hecho, ver el proceso y cómo crecían mis canas me dio una felicidad. El color de las canas me daba alegría, me parecía un pelo hermoso y con un color hermoso. Siempre lo disfruté”, comentó con una notable sonrisa, al tiempo que destacó que se siente muy contenta al ver el reflejo que el espejo le devuelve todos los días.De todos modos, la conductora sostuvo que sintió cierta ansiedad durante este cambio de estilo de vida e incluso confesó que cortó su melena en más de una oportunidad. “Sueño tener un pelo largo, canoso y hermoso. Pero siempre lo viví con mucha alegría y liberación. No me siento vieja”, sentenció.