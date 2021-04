Rial reveló el planteo que le hizo su pareja por la entrevista a Morla

El lunes, Jorge Rial volvió a la televisión con "TV Nostra", su nuevo programa de actualidad en las noches de América TV, y a más de cuatro meses de la muerte de Diego Maradona, tuvo un mano a mano con Matías Morla, su exabogado y amigo, que salió a defenderse ante las acusaciones de parte de la familia del "Diez" por los manejos de su entorno ante su cuadro de salud. Y aunque el letrado era una de las figuras más buscadas de las últimas semanas, Romina Pereiro, la mujer del conductor, se mostró en desacuerdo con la entrevista.Cabe recordar que cuando salió a luz que Rial entrevistaría a Morla, el conductor contó que Claudia Villafañe lo contactó. "Yo, antes que a Morla, quería a Claudia con sus hijas pero ella me dijo que por ahora no. Después hablé y le dije que iba a estar él, y fue cuando tuvimos un intercambio de mensajes respetuosos donde ella preguntaba por qué", explicó el periodista en una entrevistaY detalló cuál fue la respuesta que le dio a la ganadora de "MasterChef Celebrity". "Le expliqué que era la nota que buscan todos y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a él y preguntarle todo, no es tomar posición. En todo caso, la gente lo tiene que ver, escuchar y después decir qué siente", manifestó.Además, aclaró que, a pesar de que la conoció personalmente a raíz de su casamiento Pereiro, en ningún momento "La Tata" le pidió que cambiara de planes: "Ella jamás me pidió que no lo entrevistara, solo me preguntó por qué, en qué le iba a servir a él. Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista".