David Herrera y Guillermo Santagati a pura chacarera por Elonce TV

El grupo musical Guitarra, bombo y violín, cantó en vivo por. David Herrera de Santiago del Estero y Guillermo Santagati de Paraná, están radicado hace años en Colonia Aveneda y hace un tiempo se unieron para hacer su camino en el folklore.“Es un orgullo representar a la tradición argentina y al folklore”, expresó aDavid.Sobre sus comienzos, dijo que “el hermano de Guillermo vio que yo cantaba por Facebook, entonces le recomendó que me llamará y que cantemos juntos. Nos pusimos en contacto y enseguida acordamos un encuentro y desde ahí formamos un dúo”.“Hacemos un repertorio clásico, no tan nuevo, porque las personas siempre nos piden chacarera para poder bailar”, comentó David.Guillermo, agregó que “el violín no se ve en muchas canciones y eso hace que podamos calzar en cualquier lugar. De a poco voy aprendiendo, porque hace cuatro años que tocó este instrumento”.El próximo sábado 10 de abril, Guitarra, bombo y violín se presentarán en La Peña de las Comunas, en La Picada.