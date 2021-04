Lío Pecoraro recibió el trasplante de médula: "Siento que acabo de renacer"

Lío Pecoraro recibió el trasplante de médula que le donó su hermana y compartió su alegría y emoción. “Ya puedo decir que soy un trasplantado de médula! Gracias!!! Mi hermanita me donó su médula”, escribió Lío en su cuenta de Twitter.



“Les quiero contar con muchísima felicidad que ya recibí el trasplante de médula que me donó mi hermana @laupecoraro”, arrancó el mensaje en una historia que subió a su cuenta de Instagram.



“Estoy muy feliz, siento que acabo de renacer y lo quiero compartir con ustedes! Les mando un beso grande y agradezco infinitamente todas las oraciones para mi recuperación…Gracias Lío!”, cerró su publicación el periodista, junto a los hashtag #decretado, #ganado y #sanado.



Hace unas semanas, el periodista de espectáculos anunció con alegría su pronta recuperación tras haber pasado varias internaciones graves producto de la leucemia. Como hizo durante todo el tratamiento, fue él quien comunicó a sus seguidores los avances a los que se fue enfrentando y esta vez no fue la excepción: contó que le harán un trasplante de médula. Hoy, a pocos días de haber anunciado la noticia, llegó el día tan esperado.



“Hoy es su trasplante, intercambio medular 100% efectivo eternamente. Todos unidos. ¡Muchas gracias Laurita por donarle vida”, relató el periodista a través de su cuenta oficial de Twitter.