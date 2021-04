Brenda Gandini: "Soy lo que soy gracias a la mujer de mi papá"

Brenda Gandini sorprendió al aire de PH, Podemos Hablar al agradecerle a la mujer de su padre, con quien vivió hasta los 18 años, por haber hecho que ella sea quien es hoy en día. Previamente, la actriz había hablado de su relación con su madre, Daniela Cardone, y cómo de grande logró entender muchas cosas que de chica sufría y se cuestionaba.



"No viví con mi mamá hasta los 18 años que me vine a vivir con ella. Por elección, yo estaba muy feliz en el sur con mi padre y con Pato. La verdad es que siento que hoy, mirándolo a la distancia, uno hace lo que puede, hasta donde puede. Nuestros padres vivieron otra historia, otros tipos de permisos, mucho desamor. Quizás antes no tenían opción y las mujeres tenían que estar en la casa con los hijos y yo por ahí no podía entender cómo mi mamá no estaba en mi casa conmigo. Y hoy digo 'qué bueno que no estuvo en la casa conmigo e hizo lo que quiso'", reflexionó la mujer de Gonzalo Heredia.





"Cuando sos adolescente tenés muchos mambos con tu familia. Hoy mirándolo a la distancia digo 'qué bueno que me tocó esta historia'. Tuve charlas muy sinceras con mi mamá sobre esto. Nosotras nos encontramos de grande, no tuvimos la convivencia. Hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer, y si sos madre que sea consciente y porque querés serlo", señaló Brenda.



En otra instancia del programa, cuando Andy Kusnetzoff pidió a los participantes que agradecieran algo o a quienes ellos quisieran, Gandini expresó: "Le agradezco a Pato, la mujer de mi papá. Gracias enorme porque soy lo que soy gracias a ella".